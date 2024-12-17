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        Haberler Gündem Güncel 13 öğrenci okulda zehirlendi | Son dakika haberleri

        13 öğrenci okulda zehirlendi

        Bursa'da bir okulda Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yedikleri çiğ köfteden rahatsızlandığı öne sürülen 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 20:29 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:29
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        13 öğrenci okulda zehirlendi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'ndeki Somuncubaba İmam Hatip Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, etkinlikte yanlarında getirdiği yiyecekleri yedikten sonra rahatsızlandı.

        Mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlayan çocuklar, okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öğrencilerin ilk belirlemelere göre yedikleri çiğ köfteden rahatsızlandıkları belirlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tetkiklerin ardından öğrenciler taburcu edilmiştir. Konu ile ilgili müdürlüğümüzce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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