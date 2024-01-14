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        Haberler Televizyon 13 Ocak reyting sonuçları: Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı! Reyting sonuçları AB ve total sıralaması

        Cumartesi günü reyting sonuçları AB ve total 13 Ocak reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 13 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı zirve yarışında rakiplerini geride bıraktı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 13 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 08:52 Güncelleme: 14.01.2024 - 08:52
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        • 1

          Reyting sonuçları 13 Ocak Cumartesi akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cumartesi akşamı ekrana gelen Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          İşte 13 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        • 2

          13 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          13 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

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        Boğa
        İkizler
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        Başak
        Başak
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        Terazi
        Akrep
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        Yay
        Oğlak
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