12'nci kattaki dehşette flaş karar!

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı (22) ve müşteki İlyas Demirci (60) ile tarafların avukatları katıldı.
AA'nın haberine göre, duruşmada söz alan İlyas Demirci, sanığın 12. kata gelip kendisini aşağıya atmasının kasıtlı bir hareket olduğunu belirterek, tutuklanmasını istedi.
Demirci'nin avukatı Enver Kibiroğlu, olayın yaralama değil kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu ifade ederek, sanığın tutuklanmasıyla birlikte dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etti.
Sanık Çağdaş Boyalı'nın avukatı Aziz Coşkun, müvekkilinin öldürme kastıyla hareket ettiğini gösteren bir delil olmadığını belirterek, "Taraflar arasında bir husumet yoktur. Müvekkil kendisini savunmaya çalışmıştır. Meşru müdafaa koşulları oluşmuştur. Müdahilin kendisi müvekkile saldırmaya çalışmıştır." diye konuştu.
Taleplerin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, görüntü kayıtlarına göre, sanığın direnen müştekiyi korkuluklara getirerek ısrarla aşağıya atma yöneliminde bulunduğunu anlatarak, bu nedenle olayın "öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydetti.
Sanığın tutuklanmasını da isteyen savcılık, dosyanın görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini istedi.
Son savunması sorulan sanık Boyalı, beraatini talep etti. Mahkeme, bu aşamada ölçüsüz olacağı gerekçesiyle tutuklama talebinin reddine karar verdi.
İddianame anlatımı, tarafların ve tanıkların beyanları, adli raporlar, olayın meydana geliş şekli, müdahilin yaralanmasının niteliğine ilişkin hususlar dikkate alındığında, sanığın eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle "görevsizlik" kararı veren mahkeme, dosyanın yetkili ve görevli Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Şişli'deki Perpa Ticaret Merkezi'nin 12. katında Çağdaş Boyalı ile İlyas Demirci arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Boyalı, Demirci'yi iş merkezinin korkuluklarından aşağı atmıştı. Bir alt kata düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Demirci'nin şikayeti üzerine de Boyalı gözaltına alınmıştı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Boyalı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Çağdaş Boyalı'nın "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.
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