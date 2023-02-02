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12 kişi gözaltına alındı! Kız kaçırma sonrası 2 kuzen kayboldu!

Elazığ'ın Palu ilçesinde, kuzenler 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz ile Onur Yılmaz, birer gün arayla kayboldu. Jandarma olayla ilgili Mustafa Yılmaz ile kaçarak evlenen 21 yaşındaki N.N.Y.´nin babasının da aralarında olduğu 12 kişiye gözaltına alındı

Giriş: 02.02.2023 - 15:13 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: 12 kişi gözaltına alındı! Kız kaçırma sonrası 2 kuzen kayboldu!
12 kişi gözaltına alındı! Kız kaçırma sonrası 2 kuzen kayboldu!
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DHA

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan Mustafa Yılmaz (26) ile akrabası da olan N.N.Y. (21), yaklaşık bir ay önce kaçarak evlendi.

İKİ KUZEN İÇİN KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

DHA'da yer alan habere göre bu nedenle Yılmaz ailesi ile kız tarafı arasında sorunlar yaşandı. Mustafa Yılmaz, bir hafta önce, kuzeni Onur Yılmaz da ondan bir gün sonra kayboldu. İki kuzenden haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

KIZ TARAFINDAN 12 KİŞİ GÖZALTINDA

Oğlu Mustafa´nın kaçırıldığını iddia eden Mahir Yılmaz´ın ifadesinin ardından, ilçeye bağlı Sürekli köyüne polis ve jandarmanın sabah saatlerinde ortaklaşa düzenlediği operasyonla N.N.Y.´nin babası L.Y.´nin de aralarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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