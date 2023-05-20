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12 Ekim tarihinde doğan kişilerin kişiliği oldukça hassastır, sakin olması ve kendisini çevreleyen gerçeklikle uyum içinde hissetmesi için güzellik ve lüks arasında yaşaması gerekir. Aşkta bile, mükemmelliği bulmak için çekicilik ve güçlü duygular arar. Esnek ve cana yakın bir karaktere sahiptir ve herkesle arkadaş canlısıdır, yalnızlığı sevmez. Sadece arkadaşları ve sevdikleriyle değil, aynı zamanda yeni tanıdıklarla da sohbet etmeyi sever.

12 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Terazi burcuna sahip kişiler, iş yerinde halkla ilişkiler ve halkla temas halinde olan her meslek, hatta sanat sektörü için de uygundur. Bazen kararsızlık gösterirler çünkü elde edilecek sonuçlar konusunda net olamazlar. Cazibesi, zarafeti ve belagati, duyarlılığı ve zarif inceliği sayesinde, her sosyoekonomik çevrede iyi karşılanır. Terazi, özellikleri kişiye estetik duygu, incelik, şefkat ve bolca romantizm getirir. Aşk ilişkilerinde uyum ve arkadaşlarla büyük samimiyet verir.

Âşık olurken, duygularının kontrolünü asla kaybetmez. Başkalarının sorunlarını çözmelerine yardımcı olur, bencil değildir ve onları nasıl rahatlatacağını bilir. Bir arkadaşa hayır dememek için kendi ihtiyaç ve gereksinimlerini unutmaya eğilimlidir. İş yerindeki meslektaşları veya çalışanları tarafından takdir edilmekten hoşlanır ve eleştiriden pek hoşlanmaz.

12 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Hugh Jackman: Avustralyalı oyuncu ve yapımcı

Luciano Pavarotti: İtalyan tenor

Josh Hutcherson: Amerikalı oyuncu ve yapımcı

Kirk Cameron: Amerikalı oyuncu ve yapımcı

Marion Jones: Amerikalı eski atlet ve olimpiyat şampiyonu

Aleister Crowley: İngiliz yazar, şair ve mistik

Bode Miller: Amerikalı eski kayakçı ve olimpiyat şampiyonu

Dusty Rhodes: Amerikalı profesyonel güreşçi ve antrenör

Tyler Blackburn: Amerikalı oyuncu ve müzisyen

Carlos Bernard: Amerikalı oyuncu ve yönetmen

12 Ekim Burcu Yorumu

Bu burç doğasında ki kişiler gezmeyi, daha önce hiç görülmemiş yerleri, sanatı, modayı çok sever. Dengeli, diplomatik ve her zaman adalet ararlar. 12 Ekim burcu yorumu simgeleri ise yine Terazi ile sembolize edilir. İç gerilimlerden ve stresten korkarlar. İkizler ve Kova gibi bir hava burcu olmasına rağmen, bu iki burç gibi gelip geçici maceralar için yaratılmamıştır. Hayatın her alanında ve dolayısıyla duygusal alanda da denge arayışı içinde olduğu için istikrarlı aşk ilişkilerine taliptir.

Koç-Terazi: Terazi'nin diplomasisi, kararlılığı sayesinde yükselenin tembelliğini harekete geçiren Koç'un aceleciliğini zayıflatır.

Boğa-Terazi: her ikisi de Venüs tarafından uyarılır; özne, her alanda kalıcı ilişkiler ve istikrar arayan bir güzellik ve lüks aşığıdır.

12 Ekim Burcu Erkeği

Teraziler hemen hemen herkesle iyi geçinir. Çok sevilirler ve sosyal olarak talep gören kişilerdir. Sosyal ilişkilerin buluşması incelikli ve nazik olmaya çalışır. 12 Ekim burcu erkeği genellikle herkesle iyi anlaşır özellikle

Kova ve Terazi: Çok iyi bir ilişki ortaya çıkabilir. Tamamen anlaştıkları için aşk ilişkisi olamaz çünkü iki tarafı da akıl yönetir, bu nedenle ilişki bol sohbetli ve sosyal olur ilişkide ise arkadaşlıkları çok başarılıdır.

Terazi ve Koç: Aralarındaki uyum yüzdesi büyüktür çünkü Koç burcunun disiplini ve gücü Terazi burcunu etkiler ve gözlerini kamaştırır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner