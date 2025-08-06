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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam'ın rakibi Litvanya - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam'ın rakibi Litvanya

        EuroBasket 2025'e hazırlanan A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında 7 Ağustos Perşembe günü (yarın) Litvanya ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 13:48 Güncelleme: 06.08.2025 - 13:48
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        12 Dev Adam'ın rakibi Litvanya
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        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) hazırlıkları kapsamında oynanacak özel maçta yarın Litvanya'yı ağırlayacak.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde seyircinin alınmayacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, David Mutaf, Sertaç Şanlı, Yiğitcan Saybir, Alperen Şengün, Adem Bona, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven

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