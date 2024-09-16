112 ekibine "Geç kaldınız" saldırısı
Çankırı'da 112 Acil sağlık ekibi, geç geldiklerini iddia eden hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırıda ambulans şoförü yaralandı.
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Çankırı'da fenalaşan bir vatandaşın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 112 Acil sağlık ekibi adrese gitti.
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Adrese gelen sağlık ekibi, geç geldiklerini iddia eden hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırıda ambulans şoförü Ö.S. elinden yaralandı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek, hasta yakınlarını sakinleştirdi.
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Hasta, saldırıya uğrayan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olay sonrasında sağlık ekipleri polis merkezine başvurarak, saldırganlardan şikayetçi oldu.
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Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, sağlık ekiplerine yapılan saldırıyı kınadı.
Olayı gerçekleştiren şahıslar hakkında başlatılacak hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirten Sarıkaya, "Saat 15.25'de Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Orhan Saka Spor Salonu önünde bir kişinin fenalaştığı ve göğüs ağrısı olduğu bilgisi edinilmiş. Olay yerine en yakın ve uygun olan 112 ambulans ekibi görevlendirilmiştir. Telsiz üzerinden ambulans ekibine saldırıldığının öğrenilmesi üzerine emniyet ekiplerine bilgi verilmiştir. Hasta ambulansa alınıp anamnez ve fizik muayene yapılırken hasta yakınları ambulansın geç kaldığını iddia edip ambulans ekiplerine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuş, ambulans sürücümüzün el yaralanması olduğu öğrenilmiştir. Fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımızı hatırlatır, olayın faili veya failleri hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.
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Öte yandan, konuyla ilgili yapılan incelemede sağlık ekiplerinin hasta vatandaşın bulunduğu adrese zamanında ulaştığının belirlendiği kaydedildi.