SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU VAR MI?

Sosyal yardım ödemeler 3 aşamada yapılacak. İlk aşaması yapıldı. Bakanlık tarafından daha önce yardım alan kişilere ödeme ulaştırıldı.

Sosyal yardımın ikinci aşamasında yine başvuru alınmayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili olarak vatandaşların herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını ve yardımların evlere götürülerek teslim edileceğini duyurmuştu.

3. aşama da ise başvurular alınacak. Bunun için de bir web sayfası oluşturulduğu ve açıklanacak tarihlerde e-devlet üzerinden talepler toplanmaya başlanacağı konuşuluyor. Buna istinaden şu an herhangi bir yerden başvurular alınmıyor. Resmi açıklama ile başvuruların alınması bekleniyor.