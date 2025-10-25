Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya 100 tane mıknatıs yuttu! | Dış Haberler

        100 tane mıknatıs yuttu!

        Yeni Zelanda'da doktorlar, yaklaşık 100 mini neodyum mıknatıs yutan 13 yaşındaki bir çocuğun bağırsağının bazı kısımlarını, doku hasarı nedeniyle cerrahi operasyonla aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 00:10 Güncelleme: 25.10.2025 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        100 tane mıknatıs yuttu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni Zelanda'da yayımlanan "New Zealand Medical Journal" adlı tıbbi dergide yer alan vaka raporuna göre, ismi açıklanmayan 13 yaşındaki çocuk, günler süren karın ağrısının ardından hastaneye götürüldü.

        Röntgen görüntülerinde, çocuğun karnının sağ alt kısmında birbirine yapışmış metal yığınları tespit edildi ve çocuğun yaklaşık 100 mini neodyum mıknatıs yuttuğu belirlendi.

        Doktorlar, tıkanıklık belirtisi görülmeyen çocuğu daha net inceleme için ameliyata alırken, operasyon sırasında mıknatısların baskısı sonucu bağırsak dokusunda hasar oluştuğunu tespit etti.

        Bağırsağının hasar gören kısımları ameliyatla alınan çocuk, operasyon sonrası kısa sürede normal beslenme düzenine döndü ve bir hafta sonra taburcu edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Habertürk Anasayfa