100 bin TL'lik hırsızlık dövmeden çözüldü!

DHA

Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz hafta, Çekirge ve Kükürtlü mahallelerindeki 2 evden yaşanan toplam 100 bin liralık hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Güvenlik kameraları görüntülerinden 2 hırsızlık olayının da aynı 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

EVLERİNDE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre görüntülerden şüphelilerden erkek olanın elinde dövme olduğu saptandı. Dövmeden yola çıkan ekipler, şüphelilerin A.S.T. (20) adlı kadın ile H.D. (43) olduğunu belirledi. İkili, geçen salı günü evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

İKİSİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evlerde yapılan aramalarda 3 kombi, 2 laptop, 2 çamaşır makinesi ve 1 elektrikli süpürge ele geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.