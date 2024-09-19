Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 yıllık büyük sır çözülüyor | Son dakika haberleri

        10 yıllık büyük sır çözülüyor

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de geçtiğimiz yıldan beri Türkiye'nin yakından takip ettiği Şükür Türkan olayı konuşulmaya devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi Şükür Türkan'ın izini sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 19:54 Güncelleme: 19.09.2024 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 yıllık büyük sır çözülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        10 yıllık büyük sır hala çözülemedi. Fatma ve Mustafa’nın karşılıklı suçlamalarının havada uçuştuğu olayda geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Cami avlusuna bırakılan not şoke etti… İhbarcı, Şükür Türkan’ın gömüldüğü yerin adresini verdi.

        NOTU FATMA MI YAZDI?

        Mustafa’nın birlikte yaşadığı Zeynep, canlı yayında notu Fatma’nın Mutlu’yla birlikte kendilerinin yazmış olabileceğini söyledi.

        SÜRPRİZ TANIK ORTAYA ÇIKTI!

        Mustafa ve Fatma’yla aynı köyde yaşayan Mutlu Kaygısız ilginç iddialarda bulundu. "Fatma’ya hiç inanmıyorum ihbarcı ben değilim. Notu da ben yazmadım" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da
        Habertürk Anasayfa