"10 yılın en yüksek portföy girişi"

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan temmuz ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Temmuzda yıllık cari açığın 20 milyar doların altına gerilediğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Düşen cari açık ve artan dış kaynak girişleri kalıcı rezerv birikimine katkı sağlıyor. Uygulamaya koyduğumuz programımıza olan güven sayesinde sermaye girişleri (rezerv hariç net hata ve noksan dahil) son bir yılda 43,3 milyar dolara ulaştı. Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşirken son bir yılda toplam giriş 34,5 milyar dolar oldu."

Şimşek, geçen yıl yüzde 0,5'e kadar gerileyen yurt dışı yerleşiklerin devlet iç borçlanma senedi stokundaki payının temmuzda yüzde 8,7'ye çıktığına işaret ederek, bankacılık ve reel sektörün tahvil dahil dış borç çevirme oranlarının geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesinde olduğunu anımsattı. Temmuzda yıllıklandırılmış oranların sırasıyla yüzde 162 ve yüzde 121'e yükseldiğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti: "Makroekonomik ve finansal istikrarda elde ettiğimiz kazanımları yapısal reformlarla kalıcı hale getirmeyi ve daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Özellikle teknolojik dönüşümü hızlandıran, rekabetçiliği artıran ve finansman kalitesini iyileştiren uluslararası doğrudan yatırımları ülkemize çekmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."