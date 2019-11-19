19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turabi Çamkıran, dün 2. Sayfa programına konuk oldu. Daha önce 'The Challenge'a katılan ve birinci olan Turabi, ikinci kez katılıp 750 bin dolar kazanmıştı.
Kazandığı para ile ne yaptığını açıklayan Çamkıran, şunları söyledi:
"YARIŞMADAN AYRILDIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"
İkinci kez katıldığım 'The Challenge' yarışmadan ayrıldığım için pişman değilim. İlkinde birinci olmuştum, 750 bin dolar kazandım o parayı aldım. O para ile Mersin’de anneme, güzel bir ev aldım. Ben pek para işlerine karışmıyorum, sürekli iş yapıyorum. Para ailemde, onlarda bir şekilde değerlendiriyorlardır.
"AMERİKA'DA BİLE BENİ ARTIK TANIYORLAR"
Katıldığı yarışma ile artık Amerika'da da tanındığını belirten Turabi, "Arkadaşımla Los Angeles’ta koşuya çıktım. Yanımızdan geçen herkes ‘Hey Turbo’ deyip selam veriyor. Ben orada Turabi ismimi kullanmadım söylenişi ve yazılışı zor olduğu için Turbo olarak biliyorlar beni orada" dedi.
"HAYATIM HİÇ DEĞİŞMEDİ"
Hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Turabi Çamkıran, şunları söyledi:
Yanımda hiç para taşımam, kardeşim taşır o da hep yanımdadır. Bana ‘Parayı buldun hayatın değişti’ diyorlar. Benim hayatım hiç değişmedi ki. Ben yine aynıyım, hayatım da aynı. Ben sadece yemeğe para harcıyorum.
Benim hayattaki tek amacım bir yere yemeğe gittiğimde menünün sağ tarafına değil de sol tarafına odaklanmaktı. Sağ tarafta fiyatlar vardır, sol taraf da isteyeceğin yemekler... Ben şu an yemek kısmına odaklanabiliyorum. Bir de ailemi kimseye muhtaç etmemekti, onu da başardım çok şükür.
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