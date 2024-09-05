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        Haberler Gündem Güncel 10 kiloluk oğlağı 10 dakikada yediler | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da 10 kiloluk oğlağı 10 dakikada yediler

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "14. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" kapsamında "koç güzellik" ve "oğlak yeme" yarışmaları düzenlendi. En çabuk oğlak yeme yarışmasını 10 kilogramlık oğlağı 10 dakikada bitiren Malkara grubu kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 18:37 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:37
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          Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "14. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" kapsamında "koç güzellik" ve "oğlak yeme" yarışmaları düzenlendi.

        • 2

          Karaevli Mahallesi'ndeki fuar alanında düzenlenen etkinliğe koç yetiştiricisi 6 kişi katıldı.

        • 3

          Jüri, koçların "vücut uzunluğu", "hayvanın yerden yüksekliği", "but genişliği", "ırk özelliklerini en iyi taşıyan" ve "en bakımlı koç" kriterlerine göre değerlendirme yaptı.

        • 4

          Değerlendirme sonucu Yılmaz Songün'ün koçu birinci, Ahmet Toluca'nın koçu ikinci, Ferdi Durmaz'ın koçu ise üçüncü oldu.

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          Yılmaz Songün, hayvanına özenle baktığını, birincilik ödülünü aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

        • 6

          En çabuk oğlak yeme yarışmasına ise 5'er kişiden oluşan 3 grup katıldı.

        • 7

          Yarışmayı 10 kilogramlık oğlağı 10 dakikada bitiren Malkara grubu kazandı.

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          Yarışmaları kazananlara yem desteğini içeren ödüller ve çeşitli hediyeler verildi.

        • 9

          Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca yaptığı konuşmada, her yıl fuarda düzenledikleri yarışmalarla üreticilere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

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          Katılan bütün üreticileri tebrik eden Toluca, "Yarışmalarla küçükbaş hayvancılığa ilgiyi artırmak istiyoruz. Bu yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz. Biz her zaman üreticilerimizin yanındayız. Elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Yarışmalarda birinci, ikinci üçüncü olmak önemli değil. Bizim için yarışmaya katılan herkes dereceye girmiş sayılır." dedi.

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