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10 bin TL yardım ne zaman ödenecek ve kimlere verilecek? 10 bin TL yardım nasıl alınır ve kimler alabilir?

Depremzedelere 10 bin TL yardım veriliyor! 10 bin TL yardım ne zaman ödenecek ve kimlere verilecek?

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Binlerce vatandaşımızın birinci dereceden etkilendiği depreme dair Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli bir açıklama yaptı ve depremzedelere aylık 10 bin TL yardımı yapılacağını açıkladı. İşte, söz konusu yardımla ilgili son durum...

Giriş: 16.02.2023 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milletimizi derinden yaralayan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri, 13 milyondan fazla vatandaşımızı etkiledi. Onlarca vatandaşımızı yitirdiğimiz, binlercesinin ise yaralandığı depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza 10 bin TL yardım yapılıyor. İşte, söz konusu yardımla ilgili tüm ayrıntılar...

  • DEPREM DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD tarafından 12 Şubat Stadyumu'nda kurulan çadır kentte incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu günlerin birlik olma ve dayanışma zamanı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve şu an itibarıyla bazı hazırlıkları yapıp, hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz.

  • DEPREM YARDIM PARASI KAÇ TL?

    Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık, 10'ar bin lira inşallah bu ailelere şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelere yapılacak deprem destek ödemesinin 10 bin TL olduğunu belirtti.

  • 10 BİN LİRA DEPREM YARDIM PARASI NASIL ALINIR, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

    Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamakta olup, destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı kaydedildi. 

  • 10 BİN TL DEPREM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    DHA'nın haberine göre; AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin başladığını duyurdu.

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek olan 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiğini, çalışmalar sonuçlandıkça ödemelerin yapılacağı bildirildi. Ödemelerin AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilirken, şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespitin tamamlanarak ödemelere başlandığı duyuruldu.

  • KİRA VE TAŞINMA YARDIMI DA YAPILACAK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında Adıyaman’da açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik. AFAD acil yardım ödeneğinden, oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız."

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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