Yaklaşık iki yıldır büyük tartışmalara, kavgaya-gürültüye neden olup yargıya taşınan taksi-UBER krizinde geçtiğimiz aylarda ilginç bir gelişme olmuş, UBER-taksicilerin yoğun tepkisine neden olan XL araçlarını 31 Mayıs itibariyle çekeceklerini duyurmuştu.

UZUN SÜREN DAVA SONÇLANDI

UBER, XL araçlarını çekti fakat İstanbul’da yaklaşık 10 bin fazla sarı takside UBER uygulaması devam ediyordu. Bugün, aylardır süren UBER davası sonuçlandı. Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın UBER’e yönelik haksız rekabetin tespiti için açtığı davada karar çıktı.

UBER'E ERİŞİM ENGELLENDİ

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, UBER hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti ve UBER’e erişimin engellenmesine karar verdi. Peki bu karar sarı taksilerdeki UBER uygulamasını da kapsıyor mu? Evet, bugün İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden çıkan karara göre; İstanbul’daki yaklaşık 10 bin sarı takside de bundan böyle UBER uygulaması kullanılamayacak.

UBER yetkililerinin kararı istinaf mahkemesine taşımaya hazırlandığı öğrenildi.