10. Antakya Uluslararası Film Festivali ödül töreniyle sona erdi

10. Antakya Uluslararası Film Festivali ödül töreniyle son buldu. Törende Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kurgu ödüllerine Klondike filmiyle Maryna Er Gorbach layık görüldü
Hatay'da Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi tarafından düzenlenen 10. Antakya Uluslararası Film Festivali ödül töreniyle son buldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Antakya Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan festivalin ödül töreni, Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Ansam Kültür Derneği ve Festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdikleri ve bir hafta süren festivale 45 ülkeden katılımın olduğunu ve 85 filmin gösterime sunulduğunu söyledi.
Oflazoğlu, festivale katılan sanatçılara ve destekte bulunan herkese teşekkür etti.
Törende Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kurgu ödüllerine Klondike filmiyle Maryna Er Gorbach layık görüldü.
En İyi Senaryo ve Jüri Özel Ödülü Sebepler ve Yollar filmiyle Yücel Yüksek ile Mehmet Fatih Destegüloğlu'nun oldu.
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü Klondike filmiyle Svyatoslav Bulakovskiy'e verildi.
En İyi Erken Oyuncu Ödülü'nü, Yeniden Leyla filmindeki rolüyle Meli Bendeli, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü ise Klondike filmindeki rolüyle Oksana Cherkashyna kazandı.
Antakya 10. Uluslararası Film Festivali Özel Ödülü Hayatımın Son 5 Günü filmiyle Hüseyin Uc ve Mahmut Baldemir'in oldu.
Ulusal Belgesel Film Yarışmasında da En İyi Film Ödülü Yalvarırım Beni Beğen filmiyle Gül Abus Semerci'ye, Jüri Özel Ödülü de İstilacılar filmiyle Mert Gökalp'e verildi.
Ulusal Belgesel Kısa Film Yarışmasında ise En İyi Film Ödülü'nü Gulap Gül filmiyle Semih Sağman, Jüri Özel Ödülü'nü de Ölüm Kozası filmiyle Ezel Avcı elde etti.
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