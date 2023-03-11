Çin'de araştırma: 1 yıllık işi 1 günde yaptılar

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Çin ordusu tarafından finanse edilen bir araştırma ekibi, bir savaş gemisinin elektrik düzenini benzeri görülmemiş bir hız ve doğrulukla tasarlamak için yapay zeka kullandıklarını söyledi.

Çin Gemi Tasarım ve Araştırma Merkezi'nden ekibe göre, mevcut en gelişmiş bilgisayar araçlarını kullanan insanların 300 kat daha uzun sürede, yani neredeyse bir yılda tamamladığı işi yapay zekâ tasarımcısının tamamlaması yaklaşık bir gün sürdü.

South China Morning Post'un haberine göre çalışmalar 27 Şubat'ta Computer Integrated Manufacturing Systems adlı dergide yayımlandı.

ABD: BU GERÇEK BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR

Çin'in genişleyen ordusu ve savaş gemisi üretme kapasitesine ilişkin endişeler özellikle de ABD'de artıyor. ABD Deniz Kuvvetleri'nden Carlos Del Toro geçtiğimiz haftalarda Washington'da gazetecilere verdiği demeçte Çin'in savaş gemisi üretimi için 13 tersanesi olduğunu ve 'bir tersanenin ABD'nin tüm tersanelerinin toplamından daha fazla kapasiteye sahip olduğunu' söyleyerek "Bu gerçek bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Washington DC'deki Ulusal Basın Kulübü'nde konuşan Del Toro, "Artık daha büyük bir filoları var ve bu filoyu küresel olarak konuşlandırıyorlar. Bizim de daha büyük bir donanmaya ihtiyacımız var, gelecekte daha fazla gemiye, özellikle de bu tehdidi karşılayabilecek daha modern gemilere ihtiyacımız var" dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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