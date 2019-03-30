1 Nisan'da okullar tatil mi? Büyük merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler Pazartesi okul tatil mi? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir açıklamada bulundu.

1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil olacak.

1 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Nisan'da üniversite ve kamu kuruluşları ise mesai yapacak. Yani 1 Nisan'da memurlar, kamu çalışanları normal mesai yapacaklar. Seçim tatili onları kapsamıyor.