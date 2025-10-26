Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Zor gözükse de imkansız değil! Tuz tüketimini azaltmanın 10 yolu!

        Fazla tuz, sağlığımızı fark etmeden tehdit ediyor. Kalp hastalıklarından yüksek tansiyona kadar birçok sorunun temelinde gizli sodyum yatıyor. Ama endişelenmeyin; birkaç basit alışkanlık değişikliğiyle tuz tüketimini azaltmak mümkün. İşte tuzu azaltmanın 10 etkili yolu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 09:00 Güncelleme: 26.10.2025 - 09:00
        • 1

          Tuz, yemeklere lezzet katsa da sağlığımız üzerindeki etkileri düşündürücü. Uzmanlara göre fazla sodyum alımı, yüksek tansiyondan kalp hastalıklarına kadar birçok sorunun temelinde yatıyor. Ancak günlük yaşamda yapılacak küçük değişikliklerle tuz tüketimini azaltmak mümkün. İşte bu konuda size rehberlik edecek 10 etkili öneri…

        • 2

          NEDEN TUZ TÜKETİMİNİ AZALTMALIYIZ?

          Aşırı sodyum alımı, kan basıncını yükseltir ve felç riskini artırır. Tadı tuzlu olmayan birçok gıda bile (örneğin ekmek), sık tüketildiği için günlük sodyum miktarını önemli ölçüde artırabilir. Uzmanlar, gıdalarda kullanılan gizli tuzun en büyük tehlike olduğunu vurguluyor.

        • 3

          MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKAT EDİN

          Alışveriş yaparken ilk adım, ürün etiketlerini okumak olmalı. “Düşük sodyum”, “azaltılmış tuz” veya “tuz eklenmemiş” ifadelerine dikkat edin. Taze et, tavuk ve balık tercih edin; salam, sosis gibi işlenmiş ürünlerden uzak durun. Ayrıca bazı marketlerde diyetisyenler düşük sodyumlu ürünler konusunda yardımcı olabiliyor.

        • 4

          EVDE KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜK FARK YARATIR

          Evde tuz kullanımını azaltmak için baharatlardan destek alabilirsiniz. Sarımsak, limon, karabiber ve kekik, yemeklerinize hem aroma katar hem de tuz ihtiyacınızı azaltır. Hazır soslar, çabuk karışımlar ve anlık makarna çeşitleri tuz tuzakları arasında yer alır. Mümkünse yemekleri en doğal haliyle, taze malzemelerle hazırlayın.

        • 5

          RESTORANDA TUZ KONTROLÜ

          Dışarıda yemek yerken de tuz alımınızı kontrol etmek elinizde. Sipariş verirken yemeğinize ekstra tuz eklenmemesini isteyin. Yan ürün olarak tuzsuz sebzeler veya meyve seçin. Büyük porsiyonları paylaşmak da alınan sodyum miktarını azaltır. Hızlı yemekleri ise mümkün olduğunca nadir tüketin.

        • 6

          TUZ TÜKETİMİNİ AZALTMAK İÇİN 10 ALTIN KURAL

          Taze Et Seçin – İşlenmiş etlerden kaçının.

          Taze Sebze ve Meyve Tüketin – Doğal olarak sodyumu düşüktür.

          Hazır Soslardan Uzak Durun – Tuz ve katkı maddesi içerirler.

          Etiketleri Okuyun – Her üründe sodyum değerine dikkat edin.

        • 7

          Markaları Karşılaştırın – En düşük sodyumlu markayı seçin.

          Baharatla Lezzet Katın – Tuz yerine doğal aromalar kullanın.

          Dışarıda Yemeden Önce Araştırın – Menüdeki sodyum değerlerine bakın.

          Tat Aldatıcı Olabilir – Tuzu az hissedilen ürünlerde bile sodyum yüksek olabilir.

        • 8

          Tansiyonunuzu Koruyun – Tuz kısıtlaması ilaç etkisini güçlendirir.

          Damak Tadınızı Eğitin – Zamanla düşük tuza alışabilirsiniz.

          Uzmanlara göre tuz alışkanlığını değiştirmek zaman alabilir ancak kalp ve böbrek sağlığı için atılacak en etkili adımlardan biri budur. Küçük adımlar, büyük farklar yaratır.

