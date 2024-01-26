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        Haberler Gündem Zonguldak'ta yardım kömürleri 'taş' çıkınca yeni kömür dağıtıldı

        Zonguldak'ta yardım kömürleri 'taş' çıkınca yeni kömür dağıtıldı

        Zonguldak'ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömür, "kabul edilebilir düzeyin üstünde taş" çıktı. Valilik tarafından yapılan incelemeden sonra ihtiyaç sahibi 70 haneye tekrar kömür verildiği duyuruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 02:03 Güncelleme: 26.01.2024 - 02:03
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        Yardım kömürleri 'taş' çıkınca yeni kömür dağıtıldı
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        Zonguldak'ta ihtiyaç sahibi hanelere yardım amacıyla Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kömür dağıtıldı.

        Bazı aileler, gelen kömür çuvallarının içinden taş çıktığını iddia ederek yetkililere bildirdi. Valilik görevlileri ise ihbarlar üzerine incelemelerde bulundu.

        DHA'nın haberine göre; gelen kömürleri çuvalından çıkararak inceleyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.

        İLAVE KÖMÜR DAĞITILDI

        Zonguldak Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Muhtarlarımız ve hak sahipleri tarafından vakfımıza yapılan müracaatlarda dağıtılan kömürlerde kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıktığı beyanlarıyla ilgili vakfımızca yerinde yapılan tespitlerle 70 haneye ilave aynı miktarda kömür verilmiştir. Kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıkan hak sahiplerinin kömürleri de yeniden verilecektir. Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup kömür tedarik noktasında yetkili olan kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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