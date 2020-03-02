Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sezer Güney'i (25) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Levent G. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Gündüz, son savunmasında pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın cinayeti "haksız tahrik altında" işlediğine kanaat getirerek 12,5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

OLAY

Kilimli ilçesi Köprübaşı mevkisinde 20 Mayıs 2018'de aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent G, Sezer Güney'e tabancayla ateş etmişti.

Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, Levent G. hakimlikçe tutuklanmıştı.