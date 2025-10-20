Habertürk
Habertürk
        Zonguldak haberleri: Karnı ağrıyordu... 16 yaşında kız çocuğu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Karnı ağrıyordu... 16 yaşında kız çocuğu!

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 16 yaşındaki B.T., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü doğum yaptı. B.T. tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 08:06 Güncelleme: 20.10.2025 - 08:06
        Karnı ağrıyordu... 16 yaşında kız çocuğu!
        Zonguldak'ta olay, sabah saatlerinde Çaycuma Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. B.T. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

        BEBEK, KARNINDA ÖLMÜŞ

        DHA'daki habere göre yapılan kontrolde doğum sancısı çektiği anlaşılan kız çocuğu, doğuma alındı. Bebeğin anne karnında öldüğü belirlenirken B.T. tedavi altına alındı.

        BABASI TESPİT EDİLECEK

        Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, B.T.’nin şikayetçi olmadığı, bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
