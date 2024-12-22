Ziyech'in kapısında sıraya girdiler
Galatasaray'dan ayrılacağı hakkında iddialar ortaya çıkmaya başlayan Hakim Ziyech'e Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler olduğu aktarıldı
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Fichajes'i haberine göre; Galatasaray ve Ziyech, sözleşmenin devre arası transfer döneminde feshedilmesi konusunda anlaşmaya varabilir.
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İTALYANLAR TAKİPTE
İtalya Serie A ekiplerinden Torino, Cagliari, Como 1907 ve Venezia'nın Faslı yıldızı renklerine bağlamak istediği iddia edildi.
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PREMIER LEAGUE YOLCUSU OLABİLİR
Ayrıca İngiltere'nin en üst liginde mücadele eden Ipswich Town ve West Ham United'ın da 31 yaşındaki yetenekli oyuncuyu transfer etmek istediği kaydedildi.
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BU SEZONKİ PERFORMANSI
2024/25 sezonunda sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Hakim Ziyech, 320 dakika sahada kaldığı süre boyunca 1 asist kaydetti.