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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ziyech'in kapısında sıraya girdiler - Galatasaray Haberleri

        Ziyech'in kapısında sıraya girdiler

        Galatasaray'dan ayrılacağı hakkında iddialar ortaya çıkmaya başlayan Hakim Ziyech'e Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler olduğu aktarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 12:57 Güncelleme: 22.12.2024 - 12:57
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        • 1

          Fichajes'i haberine göre; Galatasaray ve Ziyech, sözleşmenin devre arası transfer döneminde feshedilmesi konusunda anlaşmaya varabilir.

        • 2

          İTALYANLAR TAKİPTE

          İtalya Serie A ekiplerinden Torino, Cagliari, Como 1907 ve Venezia'nın Faslı yıldızı renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

        • 3

          PREMIER LEAGUE YOLCUSU OLABİLİR

          Ayrıca İngiltere'nin en üst liginde mücadele eden Ipswich Town ve West Ham United'ın da 31 yaşındaki yetenekli oyuncuyu transfer etmek istediği kaydedildi.

        • 4

          BU SEZONKİ PERFORMANSI

          2024/25 sezonunda sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Hakim Ziyech, 320 dakika sahada kaldığı süre boyunca 1 asist kaydetti.

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