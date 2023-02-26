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Ziya Şengül kimdir, kaç yaşındaydı? Eski Fenerbahçeli yıldız Ziya Şengül neden vefat etti?

Türk futbolunun acı günü... Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen, kaptanlık yapan ve milli takımda da ter döken Ziya Şengül, hayatını kaybetti. İşte, spor camiasını derinden üzen Ziya Şengül'ün vefatı ve hayat hikayesine ilişkin bilgiler...

Giriş: 26.02.2023 - 13:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ziya Şengül'den acı haber... Uzun bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele eden ve bir süredir de yoğun bakımda olan Şengül, 79 yaşında yaşamını yitirdi. İşte, Ziya Şengül'ün hayat hikayesi...

  • ZİYA ŞENGÜL KİMDİR?

    Ziya Şengül (d. 1944, İstanbul), Türk eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu. Fenerbahçe ve Türkiye millî futbol takımının eski kaptanlarındandır.

  • Ziya Şengül 1.78 m boyundadır. Futbola Ankara PTT'de başladı. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu (1964). Transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri oldu (1965). Sarı-lacivertli forma ile 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ve millî takıma kaptanlık yaptı. Birer kez U-18 Millî ve U-21 Millî oldu. A Millî formayı 21 kez giydi, 17'sinde kaptanlık yaptı, Cezayir ve Bulgaristan maçlarında birer gol attı.

    1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında yer aldı.

    1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbolculuğu bıraktı. Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı. 1979-80 sezonunda ligde 9 galibiyet, 10 Beraberlik, 2 Mağlubiyet aldı (takımın attığı gol sayısı 22, yediği gol sayısı 16)

  • 2001 ile 2013 yılları arasında Telegol adlı spor programında futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılı Eylül ayından itibaren tvem kanalında yayınlanan "Serbest Vuruş" adlı spor programında yorumculuk yapmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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