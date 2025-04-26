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        Haberler Gündem Çevre "Zirai don" arıları da etkiledi | Son dakika haberleri

        Sivas'ta "zirai don" arıları da etkiledi: Arıcılar endişeli

        Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Sivas'ta, kışın ardından yaşanan zirai don ağaçlar gibi arıları da olumsuz etkiledi. Sivas'taki bu olumsuz durumun kendilerini de endişelendirdiğini ifade eden Prof. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, çiçeklerde polen bulamayan arıların yavrularını da besleyemeyeceğini ve bu durumdan dolayı yavru kayıplarının da yaşanabileceğini ifade edip, arıcılara önerilerde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:47 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:47
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        "Zirai don" arıları da etkiledi
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        Sivas'ta, sert geçen kış ve ardından yaşanan zirai don nedeniyle bu sene bahar tam anlamıyla geç geldi. Yalancı bahara aldanıp çiçek açan meyve ağaçları, havaların tekrar soğumasıyla bütün çiçeklerini ve polenlerini kaybetti.

        Bu sene en önemli polen kaynağını kaybeden arıcıların da bu durumdan olumsuz etkilenebileceği düşünülüyor. Bu sene arıların meyve ağaçlarından temin edemeyecekleri polenleri çiçekli bitkilerden karşılaması planlanıyor.

        Türkiye'de bal üretimi ve arıcılık işletmesi olarak ilk 5 içinde yer alan Sivas'taki bu olumsuz durumun kendilerini de endişelendirdiğini ifade eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, arıcıların ek olarak yemleme yapabilmeleri halinde bu kayıpları en aza indirebileceklerini dile getirdi.

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        Çiçeklerde polen bulamayan arıların yavrularını da besleyemeyeceğini ve bu durumdan dolayı yavru kayıplarının da yaşanabileceğini ifade eden Oğrak, şunları söyledi:

        "Son günlerde yaşadığımız ani hava değişimleri, yaşanan sıcak ve soğuk havalar arılar için de olumsuz bir etkiye sahip. Arıların bu dönemdeki en önemli polen kaynakları meyve ağaçlarındaki çiçekler. Son bir aydır hem meyve ağaçları hem de arılar için olumsuz geçen bir mevsim yaşıyoruz. Sivas büyük bir coğrafya, arıcılık konusunda da Türkiye'de ilk 5'in içerisinde. Sivas'taki bu olumsuz etkilenme bizi de endişelendiriyor.

        Arıların yavrulamaya başladığı bir dönemdeyiz. Tarlacı arı diye adlandırdığımız, dışarıdan polen toplayan arılar çiçeklerde polen bulamayınca yavrularını da besleyemeyecek ve arı kayıpları da yaşanacaktır. Arıcılarımız ek olarak yemleme yapabilirse bu kayıpları en aza indirebilirler. Bu besleme yapılmazsa arılarda iş gücü açısından zayıflamalar ve yavru kayıpları da yaşanacaktır.

        Türkiye'de gezgin arıcılıklar da yapılıyor. Sivas bu açıdan uygun bir coğrafya. Sivas genelde Ordu gibi illerin yazı geçirdikleri, geldikleri bir il. Mart ayında yaşadığımız 20 derece sıcaklıklar ağaçların çiçek açmasına neden oldu, asıl sorun orada başladı. Bundan sonraki süreçte arıların polen toplama işlemleri ağaçlardan olmayacak, ancak diğer çiçekli bitkilerle ve yapay besleme ile arıcılarımızın bu kaybı en aza indirmeleri lazım."

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