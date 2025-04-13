Sın dakika haberi: ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak sorusu yanıt buldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre, yarı final müsabakaları 22 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde Trabzonspor-Göztepe ve Konyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaları kazanacak ekipler, adını finale yazdıracak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanald? İşte, ZTK yarı final maç takvimi.