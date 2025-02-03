Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş- Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ikinci maçında Beşiktaş, Kırklarerlispor'u konuk edecek. Hatırlanacağı üzere siyah beyazlılar, ilk karşılaşmada Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlüp etmeyi başarmıştı. Şubat ayına girilmesiyle ikinci maç tarihi de araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Beşiktaş- Kırkarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor. İlk grup maçında Sivasspor'u mağlüp eden siyah beyazlılar, zayıf rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Öte yandan Ole Gunnar Solskjaer'in karşılaşmada genç yeteneklere şans vermesi bekleniyor. Peki, Beşiktaş- Kırklarelispor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...
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BEŞİKTAŞ- KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Kırklarelispor maçı 4 Şubat Salı (yarın) 20.30'da başlayacak.
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BEŞİKTAŞ- KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Ersin, Onur, Zaynutdinov, Udokhai, Emirhan, Gedson, Salih, Chamberlain, Mario, Muçi, Rafa Silva, Semih
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KIRKLARERLİSPOR'DA BEŞİKTAŞ MESAİSİ
Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kırklarelispor Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Duman yönetimindeki antrenmanda yeşil-beyazlı ekip, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Duman, AA muhabirine karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek zevkli bir maç olacağına inandığını söyledi.
Beşiktaş ile Kırklarelispor yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.