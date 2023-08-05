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%32’sinin şehirlerde geri kala %68’inin ise şehirlerde yaşamakta olduğu Zimbabve nüfusu; sahip olduğu %10’luk okuryazar oranı ile bu alanda dünyanın en düşük oranına sahiptir. Peki, Zimbabve nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Zimbabve bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

Zimbabve Nerede?

Zimbabve hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Afrika’nın güneyinde denizle bağlantısı olmayan bir ülke olan Zimbabve; kuzeyde Zambiya, güneyde Güney Afrika, batıda Botsvana, doğuda ise Mozambik ile komşudur.

İlk sömürgecilik faaliyetlerinin 15. yüzyılda Portekizliler tarafından başlatıldığı Zimbabve’de Portekizliler bu bölgede birçok ticari üs kurmuşlar ve bu üstünlüklerini 19. yüzyıla kadar sürdürmüşlerdir. 19. yüzyılda bölgeye olan İngiliz ilgisinin artması üzerine, İngiltere’nin kontrolü altına giren Zimbabve topraklarında 1924 yılına gelindiğinde ise özerk bir idare kurulmuştur. O dönemki adı Güney Rodezya olan Zimbabve’nin bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1980’dir. 1980’den bu yana egemen bir devlet olarak varlığını sürdüren Zimbabve, günümüzde başkanlık tipine dayanan bir cumhuriyet rejimi ile idare edilmektedir.

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Zimbabve Başkenti

Bir Güney Afrika ülkesi olan Zimbabve’nin başkenti, Harare’dir. 1890 yılında İngilizler tarafından kurulan Salisbury şehrinin ismi, Zimbabve’nin bağımsız olmasının ardından Harare olarak değiştirilmiş bu kent ülkenin başkenti olarak ilan edilmiştir. Ülkenin en önemli ekonomi merkezi olarak da konumlanmış olan bu başkent, gelişmiş olan tekstil sanayisi ve tütün, mısır gibi tarım ürünlerini ihraç etmesi ile oldukça önemlidir. Sahip olduğu altın madenleri ile de dikkat çeken Harare; ürettiği tüm bu ürünleri, havayolu ve demiryolu aracılığıyla ihraç etmekte; ülke ekonomisine de hatırı sayılır katkılar sunmaktadır.

Zimbabve Nüfusu

2023 verilerine göre Zimbabve nüfusu 16 milyon 690 bin insandan meydana gelmektedir. Nüfusunun neredeyse tamamını Afrikalı grupların oluşturduğu Zimbabve’de en kalabalık olan etnik grup %80’lik oran ile Shona halkıdır. Birçok Afrika ülkesi gibi oldukça genç bir nüfusa sahip olan Zimbabve’de nüfusun %59’u 0 ile 24 arası gençlerden meydana gelmektedir. İngilizcenin yanı sıra on beş farklı resmi dilin de konuşulmakta olduğu Zimbabve’de hakim olan dini inanç ise Hristiyanlıktır.

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Zimbabve Para Birimi

Zimbabve’nin resmi para biriminin ismi Zimbabve dolarıdır ancak bu para birimi 2009 yılından beri kullanılmaktadır. 2009 yılından alınan bir kararla bu para biriminin kullanılması durdurulmuş ve o tarihten itibaren Zimbabve’de İngiliz sterlini, Amerikan doları, Güney Afrika randı gibi para birimleri kullanılmaya başlanmıştır.

Zimbabve Bayrağının Anlamı

1980 yılında itibaren kullanılmaya başlanan Zimbabve bayrağı; yeşil, sarı, kırmızı ve siyah renk kullanılarak oluşturulmuş 6 yatay şeritten, bu şeritlerin solunda yer alan bir beyaz üçgenden ve bu üçgenin içindeki bir yıldız ile Zimbabve kuşu figüründen meydana gelmektedir. Bayrakta yer alan yeşil renk ülkenin doğasını, sarı renk yeraltı kaynaklarını, kırmızı renk bağımsızlığı, siyah renk ise siyahi halkı, sarı yıldız ise sosyalizmi temsil etmektedir. Yıldızın üzerinde yer alan Zimbabve kuşu ise ülkenin ulusal sembolüdür.

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Zimbabve Şehirleri

Zimbabve’de toplam 27 şehir bulunmaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Harare

Bulawayo

Epworth

Gweru

Kadoma

Zimbabve Türkiye Saat Farkı

Zimbabve ile Türkiye yerel saatleri arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Zimbabve’den 1 saat daha ileridedir.

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