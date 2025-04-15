Zigana Dağı Geçidi'nde "kaya" korkusu

Zigana Zigana Dağı Geçidi'nde heyelan tehlikesi sürücüleri tedirgin ediyor.

REKLAM advertisement1

Gümüşhane ve Trabzon illerini birbirine bağlayan ve yıllarca tek ulaşım güzergâhı olarak kullanılan Zigana Dağı Geçidi, Yeni Zigana Tüneli'nin yapılmasıyla birlikte alternatif bir yol haline gelmesine rağmen hala sürücüler tarafından tercih ediliyor.

Yol, özellikle bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerce kullanılan ve turizm alanlarına ulaşım ile doğa manzarası nedeniyle de kullanılıyor.

Sık kullanılmamasına rağmen yolcu ve yol güvenliğinin sağlanması için Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin gece gündüz çalışma yürüttüğü Zigana Dağı Geçidi yol güzergâhında bulunan ve kopmaya hazır bekleyen toprak ve kaya parçaları ise sürücüleri tedirgin ediyor.

Yola düşen kayalar ekiplerce temizlenirken, kayaların büyüklüğü ise sürücüleri korkutuyor.