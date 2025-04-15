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        Haberler Gündem Güncel Zigana Dağı Geçidi'nde "kaya" korkusu | Son dakika haberleri

        Zigana Dağı Geçidi'nde sürücülerin "kaya" korkusu

        Gümüşhane ve Trabzon illerini birbirine bağlayan ve yıllarca tek ulaşım güzergâhı olarak kullanılan Zigana Dağı Geçidi'nde heyelan tehlikesi sürücüleri tedirgin ediyor. Yola devrilen dev kayalar ekiplerce temizlenirken, yamaçlarda asılı vaziyette duran kayalar yolu kullanan sürücüleri korkutuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:46 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:46
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        Zigana Dağı Geçidi'nde "kaya" korkusu
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        Zigana Zigana Dağı Geçidi'nde heyelan tehlikesi sürücüleri tedirgin ediyor.

        Gümüşhane ve Trabzon illerini birbirine bağlayan ve yıllarca tek ulaşım güzergâhı olarak kullanılan Zigana Dağı Geçidi, Yeni Zigana Tüneli'nin yapılmasıyla birlikte alternatif bir yol haline gelmesine rağmen hala sürücüler tarafından tercih ediliyor.

        Yol, özellikle bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerce kullanılan ve turizm alanlarına ulaşım ile doğa manzarası nedeniyle de kullanılıyor.

        Sık kullanılmamasına rağmen yolcu ve yol güvenliğinin sağlanması için Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin gece gündüz çalışma yürüttüğü Zigana Dağı Geçidi yol güzergâhında bulunan ve kopmaya hazır bekleyen toprak ve kaya parçaları ise sürücüleri tedirgin ediyor.

        Yola düşen kayalar ekiplerce temizlenirken, kayaların büyüklüğü ise sürücüleri korkutuyor.

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        #yerel haberler
        #zigana dağı geçidi
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