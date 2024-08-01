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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Zeytinli Rock Festivali 10 yaşında

        Zeytinli Rock Festivali 10 yaşında

        Türkiye'de kamplı festival kültürünün öncüsü Zeytinli Rock Festivali, 10'uncu yılında 21-22-23-24-25 Ağustos'ta 5 günde 60 sanatçıyı ağırlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 13:25 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:25
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        Zeytinli Rock Festivali 10 yaşında
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        İlk kez 2014 yılında düzenlenen Türk rock müziğinin en önemli festivallerinden Zeytinli Rock Festivali, bu sene 10’uncu yılını kutlayacak. Ortaca Belediyesi’nin katkılarıyla Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Plajı’nda 21-22-23-24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Zeytinli Rock Festivali, Türkiye’nin sevilen sanatçılarını müzikseverlerle buluşturacak.

        2 ana sahnede 60 sanatçıya ev sahipliği yapacak Zeytinli Rock Festivali’nde katılımcılar müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin de tadını çıkaracak. Gölgelik alanlı, doğayla iç içe kamp imkanının da sunulduğu festivalde çeşitli workshoplar ve aktiviteler de yer alacak.

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        #Zeytinli Rock Festivali
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