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        Haberler Magazin Zeynep Koçak ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Zeynep Koçak ameliyat oldu

        Zeynep Koçak, ameliyat oldu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Koçak, ayrıca bu tarz durumlar için sevenlerine uyarıda bulundu; "Yalnız gitmeyin"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 08:30 Güncelleme: 02.05.2025 - 08:30
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        Ameliyat oldu
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        Zeynep Koçak, sevenlerini korkuttu. Sosyal medyadan hastane odasından paylaşımda bulunan Koçak, ameliyat olduğunu açıkladı.

        Sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, ayrıca bu tarz durumlar için takipçilerine bir uyarıda bulundu; "Arayıp soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim. Tabii ki asla hastanede kalamadım eve geldim. Şu an ağrım da azaldı. Dediğim gibi minik bir operasyondu ama kesinlikle 'Yalnız gideceğim' diye artistlik yapmayın. Yani hastane psikolojisi bambaşka bir şey... Gerçekten sonrasında acıma ve baş dönmeme rağmen evime dönmek istedim."

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        #Zeynep Koçak
        #ameliyat

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