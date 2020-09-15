31 yaşındaki Zeynep Kırşan, ailece çekilen karelerini şu sözlerle paylaştı:

İyi ki doğurmuşum seni. Benim saçları güneş, gözleri ışık, yüreği dünyalara bedel oğlum... Bizi tamamladın. İyi ki geldin, hoş geldin annem. Seni sonsuz seviyoruz. O sondaki delikanlıya iyi bak, çünkü o seni hepimizden daha fazla seviyor ve dilerim; hep öyle olsun...