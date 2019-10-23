Çiftin şahitliğini üstlenen Türkan Şoray, “Gelin benim çocuğum gibi. Bebekliğinden beri tanıyorum. Birbirimize büyük bir aşkımız var. Evlilikte dürüstlük, sadakat, karşılıklı anlayış, saygı şart. İnşallah mutlu olur.” diye konuştu.