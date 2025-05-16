Zeynep Bastık'tan çocuk açıklaması: Çok isterim

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Zeynep Bastık, Etiler'de objektiflere yansıdı. Karşı taraftaki okulda bulunan öğrenciler, şarkıcıyı görünce şarkıcıya seslenmeleri üzerine Bastık da onlara el salladı.

Ardından mekân çıkışında arkadaşının çocuğunu sevmesi üzerine gazetecilerin "Siz de istiyor musunuz?" sorusu üzerine "Ekipten bir arkadaşımızın kızı... Çok duramadı ama kalabalıktan korktu. Şimdi öyle bir şey yok, işimizde gücümüzdeyiz. İstiyorum da bir yandan... Çok severim, çok isterim. İnşallah olur bir gün" şeklinde cevap verdi.

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Geçtiğimiz ay sevgilisi Serkay Tütüncü ile Bali'ye giden Zeynep Bastık, tatilleriyle ilgili "Gittik birazcık tatil yaptık. Şimdi geri döndüm, çalışıyorum. Mayıs sonuna kadar buralardayım. İşlerimizi halledip tekrardan İzmir'e döneceğiz" dedi.

"KIZ KIZA HAMAMA GİDİYORUZ"

Şarkıcı, daha sonra "Şimdi de ekip olarak hep beraber kızlarla birlikte hamama gidiyoruz. Kız günü düzenledik arkadaşlarımızla birlikte" ifadelerini kullandı.