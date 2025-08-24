Zeynep Bastık: Canımız isterse evleniriz

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Bastık, Vadi Açıkhava'da sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Bastık, mavi elbisesi ve nazar boncuğu sorulunca; "Ben nazar boncuğunu sevmem. Aksine uğursuzluk getirdiğine inanırım. Akustik bir konser turnesi düzenliyoruz. Akustik kariyer maceramızın 6 yıl sonra geri dönüşü diyelim. Bu da o turnenin ilk konseri" diye konuştu.

Son dönemde sanatçıların korumalarının ön planda olması sorulunca Zeynep Bastık; "Koruma isteyen, kendini güvende hissetmeyen tabii ki korumayla gezsin. Antipatik bulmuyorum, güvenlik adı altında... Günümüzde bu güvenlik konusunu yersiz de bulmuyorum açıkçası" dedi.

Güzelliği ile sık sık sosyal medyada adından söz ettiren Zeynep Bastık, basın mensuplarının bu soruları karşısında utanırken; "Bu hayattaki en büyük lüksünüz ne?" sorusuna ise bir hayli düşünerek, "Sevdiğim işi yapıyor olmak ve sevdiğim işten ekonomimi sağlıyor olabilmek" diye yanıt verdi.

Zeynep Bastık'ı sevgilisi Serkay Tütüncü de yalnız bırakmadı. Bastık, evlilik sorularına; "Biz iyiyiz şu an ya. Günü gelirse canımız isterse evleniriz ama bunu bilemeyiz" cevabını verdi. Serkay Tütüncü ise "Zeynep'in akustik performanslarını ben ondan fazla dinliyorum. Kaçıramazdım bu konseri o yüzden. Kendi şarkılarını çok açan birisi değil Zeynep. Bence o akustiğin kraliçesi" diyerek sevgilisine övgüler yağdırdı. Serkay Tütüncü son günlerde kadın ünlülerimizin uğradığı tacizler hakkında da konuştu. Tütüncü; "Yavaş yavaş farkındalık başladı bu konuda. Böyle konularda biraz hassas olmaya çalışıyorum. Hak eden hak ettiğini yaşıyor. Kadınların birlik olması bence herkese bir "Dur!" diyecektir. Çünkü okuduğum şeyler iğrenç ve çok kötü. Ben de setlerde yönetmenlerden ve çalışan arkadaşlarımdan duydum. Çok sinir bozucu" dedi.