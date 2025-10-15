Zerrin Özer yeniden hastanede

2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle bir dönem Darülaceze’deki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Zerrin Özer, bu kez farklı bir rahatsızlık nedeniyle hastanenin yolunu tuttu.

REKLAM advertisement1

67 yaşındaki şarkıcı, hastaneden paylaştığı fotoğrafına; "Zaten fırıl fırıldım. Bir de üstüne kristallerim oynamış. Hastaneye geldim, onları hizaya sokmaya" dedi.

VERTİGO NEDİR? Halk arasında 'kulak kristallerinin oynaması' olarak da bilinen Vertigo, baş dönmesi ve denge kaybına yol açan bir hastalık. Bu durum, genellikle bir denge bozukluğu hissiyle birlikte gelir ve sadece hafif bir sersemlik değil, çok daha yoğun ve rahatsız edici bir dönme hissi yaratır. Vertigo aslında bir tür denge bozukluğu olarak da tanımlanabilir.