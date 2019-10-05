Özer, "Canım, canım dostlarım benim! Bu asla duygu sömürüsü değil. Bir haftadır çok hem de çok yaşadığım acılarım, ağrılarım... Mide, pankreas birbirine girdi. Bu ağrılara dayanmak çok zor. Pazartesi devam edeceğiz. İnşallah, bir şey çıkmayacak. Acıma dua ederseniz sevinirim, geçsin diye... Canım dostlarım sizler benim her şeyimsiniz. Var olun daima…"