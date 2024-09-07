Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy, kuzeyde olası bir Rus saldırısını önlemek için Kursk'ta harekete geçtiklerini söyledi | Dış Haberler

        Zelenskiy, kuzeyde olası bir Rus saldırısını önlemek için Kursk'ta harekete geçtiklerini söyledi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin kuzeyinde muhtemel bir Rus saldırısını önlemek için Rusya'nın Kursk bölgesine saldırmaya karar verdiklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 01:49 Güncelleme: 07.09.2024 - 01:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Rus saldırısını önlemek için Kursk'ta harekete geçtik'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül ayı başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'nda Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin bir oturuma katıldı.

        Ukrayna lideri, halkının her gün, her gece yüzlerce İHA ve füze saldırısı tehdidi altında yaşadığına işaret ederek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, daha fazla çocuğu öldürmek için daha fazla füze fırlatmaya çalışıyor. Biz elimizden geldiğince kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Onlar aynı zamanda İran'dan gelen balistik füzelerle de saldırıyorlar." dedi.

        Zelenskiy, "Onun (Putin) tek görevi; bizi yok etmek. Bu şekilde bir diyalog başlatmak nasıl mümkün olabilir? O bir katil. Ukrayna her türlü müzakereye güçlü bir noktadan yaklaşmalıdır. Bu nedenle müttefiklere ihtiyacımız var. (ABD Başkanı Joe) Biden ve diğer G7 ortaklarına Putin'i masaya nasıl getirip savaşı sonlandırabileceğimizi anlatacağım." diye konuştu.

        REKLAM

        Uzun menzilli silahların, Rusya topraklarına yönelik kullanılmasına yeşil ışık yakılması halinde Kiev'in Kremlin'e doğrudan saldırabileceği konusundaki bazı çekincelerin olduğunun hatırlatılması üzerine Zelenskiy, ironi yaparak, "Kremlin'e doğrudan saldırmak mı? Bunun yapılamaması çok yazık. Uzun menzilli silahlar 200-300 kilometre yol katediyor. Bu, Rusya'nın derinliklerini vurmak için kısa bir mesafe." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesini destekleme yönündeki attığı adımlar nedeniyle İtalya'yı takdir ettiklerini belirterek, "Savaşı sona erdirmek istiyoruz ama ülkemizin zararına olacak şekilde değil. Rusya, bize sadece savaşma seçeneğini bırakıyor." yorumunu yaptı.

        Rus toprağı Kursk'a yönelik başlattıkları karşı saldırıya ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine Zelenskiy, "Ukrayna, ülkenin kuzeyinde muhtemel bir Rus eylemini önlemek için Rusya'nın Kursk bölgesine saldırmaya karar verdi." yanıtını verdi.

        Zelenskiy, bu saldırı için kendi ulusal istihbaratlarının yanı sıra ABD ve İngiltere gibi müttefik ülkelerin istihbarat servislerinden de yardım aldıklarını dile getirdi.

        Ukraynalı lider, barışı aramak için Kursk'a saldırdıklarını vurgulayarak, "Savaşı, Rusya'nın içine taşıyoruz böylece Vladimir Putin, baskı hissedebilir ve barışı arayabilir." dedi.

        İtalya'ya sağladığı savunma sistemleri için minnettar olduğunu ifade eden Zelenskiy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de burada bir görüşme yapacağını ve önemli hedeflere ulaşacaklarını kaydetti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ukrayna
        #rusya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        Galler'de sessiz maç!
        Galler'de sessiz maç!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Balkanlarla ilgili konuştu
        Balkanlarla ilgili konuştu
        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
        Davası seçimden sonraya ertelendi
        Davası seçimden sonraya ertelendi
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        Asılsız bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Asılsız bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Habertürk Anasayfa