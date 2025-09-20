Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy, BM Genel Kurulu'nun açılışı kapsamında Trump ile görüşmeyi planladığını belirtti | Dış Haberler

        Zelenskiy, BM Genel Kurulu'nun açılışı kapsamında Trump ile görüşmeyi planladığını belirtti

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 80. dönem açılışı programı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeyi planladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 16:05 Güncelleme: 20.09.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy, Trump'la görüşmeyi planlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kiev'de basın toplantısını düzenleyen Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler hakkında yerel ve uluslararası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Konuşmasında cephe hattındaki duruma değinen Zelenskiy, son günlerde Donetsk bölgesinde Rus ordusuna yönelik karşı saldırı yürüttüklerini anımsattı.

        Saldırının özelikle bölgedeki Pokrovsk ve Dobropilya şehirleri yönünde sürdüğünü anlatan Zelenskiy, şimdiye kadar yaklaşık 330 kilometrekarelik bir alanda yeniden kontrolü sağladıklarını belirtti.

        Aynı zamanda Harkiv bölgesinde yer alan Kupyansk şehri için de yoğun çatışmaların sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, Rusların şehir merkezine yönelik saldırılarını geri püskürtmeye devam ettiklerini söyledi.

        REKLAM

        Ukrayna ordusunda yeni saldırı taburu ve alayların oluşturulmasına karar verdiklerini dile getiren Zelenskiy, "Şimdilik hazırlıklar sürüyor ve sanırım bir hafta veya on gün içinde faaliyete geçecekler." diye konuştu.

        "Rusya ile yeni esir askeri takası için çalışıyoruz"

        Zelenskiy, Rus tarafıyla yeni esir askeri takası için çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

        Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un Rus yetkililer ile görüşmeleri sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "1000 kişiyi geri getirmek istiyoruz. Listeler üzerinde çalışıyoruz." dedi.

        Ukrayna ile Rus heyetler arasındaki yeni görüşmenin yapılması konusunun şimdilik "belirsizlik" olduğunu kaydeden Zelenskiy, Rus tarafının savaşı uzatmaya çalıştığını savundu.

        "Trump ile güvenlik garantileri görüşeceğim"

        Zelenskiy, BM Genel Kurulunun 80. dönem açılış programı nedeniyle New York'a gideceğini açıkladı.

        Burada ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeyi planladığını söyleyen Zelenskiy, bu görüşmede Ukrayna için güvenlik garantilerini ele almak istediğini ifade etti.

        Trump'tan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "güçlü mesajları duymak" istediklerine dikkati çeken Zelenskiy, şunları kaydetti:

        "Elbette, tüm Avrupa'nın Rusya'dan enerji satın alan ülkelere yönelik yaptırım uygulamasını ve gümrük vergilerini sıkılaştırmasını destekliyoruz. Ancak tüm bunların birbirine bağlanması Putin üzerindeki baskıyı yavaşlatır. Putin ile görüşmeye hazırız. Bunu hem ikili hem de üçlü format için söylüyorum. (Putin) Henüz hazır değil."

        Savaşın bitmesi için güvenlik garantilerinin son derece önemli olduğuna işarete eden Zelenskiy, "Neden Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ihtiyacı var? Savaşı sona erdiren nihai bir belge (anlaşma) olmayabilir. Bu yüzden yetkililer, örneğin Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron güvenlik garantilerinin savaşın bitmesini beklememesi gerektiğini söylüyor. Ben de ona katılıyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zelenskiy
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        First Lady komplo teorileri
        First Lady komplo teorileri
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Habertürk Anasayfa