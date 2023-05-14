Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Zarfların ağzını yapıştırıcıyla kapatmışlar

Antalya'da yerleşik yabancıların oy kullandığı sandıktaki bazı zarfların ağzının yapıştırıcı ile kapatıldığı tespit edildi. Sandık görevlileri zorlanınca zarfları bıçakla açtı

Giriş: 14.05.2023 - 20:08 | Güncelleme: ABONE OL
Zarfların ağzını yapıştırıcıyla kapatmışlar
Zarfların ağzını yapıştırıcıyla kapatmışlar
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00´de sona erdi. Sandık görevlileri son dakikaya kadar gelecek seçmeni bekledi. Süre sona erince önce oy pusulaları, ardından mühürler toplandı. Kapağı iple bağlı ve mühürlü olan sandıklar ise tek tek açıldı. 1 milyon 904 bin 636 seçmenin bulunduğu turizm kenti Antalya'da bazı sandıklardaki zarfların açılması sırasında ilginç anlar yaşandı. Ağırlıklı yerleşik yabancıların ikamet ettiği Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Dr. İlhami Tankut Lisesi´nde sandıklardan bazılarının içindeki zarfların ağzının, yapıştırıcı ile yapıştırıldığı tespit edildi.

BIÇAKLA AÇTILAR

Sandık görevlileri zarfların içindeki oy pusulalarına ulaşmakta fazla zaman harcayınca bıçak kullandı. Sandık kurulu başkanı elinde bir bıçakla zarfları tek tek açtı. Seçmenin yanında getirdiği yapıştırıcı ile zarfın ağzını iyice yapıştırdığı belirlendi. Oy pusulasına ya da zarfa zarar vermediği için oylar geçerli sayıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 3 büyük kentte son durum!
İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 3 büyük kentte son durum!
Oy sayımı sırasında bıçaklı kavga
Oy sayımı sırasında bıçaklı kavga
İmamoğlu ve Yavaş'tan AA'ya tepki
İmamoğlu ve Yavaş'tan AA'ya tepki

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.