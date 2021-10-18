Yüzyüzeyken Konuşuruz bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, Yüzyüzeyken Konuşuruz ile devam ediyor. Grup, başlangıçta “indie-folk” olarak adlandırdıkları müzik tarzlarını yaptıkları deneylerle sürekli evrimleştirerek, elektronik unsurlara ve dans beat’lerine de yer verdikleri, maceracı bir doğrultuda yoluna devam ediyor.

Yüzyüzeyken Konuşuruz, gitar ve vokalde Kaan Boşnak, elektrik gitarda Engin Sevik, klavyede Baran Ökmen, bas gitarda Can Tunaboylu ve davulda Can Kalyoncu’dan oluşan kadrosuyla 21 Ekim Perşembe günü saat 21:00’da Yapı Kredi bomontiada Avlu’da sahne alacak.

Yapı Kredi World’ün 30. yıl kutlamalarının bir parçası olan “World Akustik” serisi konserlerine katılım ücretsiz bir şekilde gerçekleşiyor.

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