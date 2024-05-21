Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Yüzde 25 kira artış sınırı kalktı mı, uzatıldı mı, Temmuz ayında %25 kira sınırı kalkacak mı? Yüzde 25 kira artış oranı kimleri kapsıyor?

        Yüzde 25 kira artış sınırı kalktı mı, uzatıldı mı? Yüzde 25 kira artış oranı kimleri kapsıyor?

        Milyonlarca konut sahibini ve kiracısını yakından ilgilendiren yüzde 25 kira artış oranının devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda kira artış oranı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki Yüzde 25 kira artış sınırı kalktı mı, uzatıldı mı? Yüzde 25 kira artış oranı kimleri kapsıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 12:09 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira artış sınırına ilişkin son durumu açıkladı. Konutlarda devam eden yüzde 25 kira sınırı Temmuz ayına kadar uzatılmıştı. Hatırlanacağı üzere konut kiralarında zam sınırı uygulaması Haziran 2022'de Meclis'te kabul edilmişti. Peki Yüzde 25 kira artış sınırı kalktı mı, uzatıldı mı, Temmuz ayında %25 kira sınırı kalkacak mı? Yüzde 25 kira artış oranı kimleri kapsıyor?

        • 2

          YÜZDE 25 ZAM SINIRI TEMMUZ'DA BİTİYOR MU?

          Bakan Şimşek şunları söyledi;

          "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine bu düzenleme yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına, verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada, fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesini sağlamak lazım. Bunun için daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önemsiyoruz."

        • 3

          KONUT KİRASINDA YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKIYOR MU?

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 1 Temmuz 2024 itibarıyla bitecek konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı hakkında açıklamalarda bulundu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Çifte kutlama
        Çifte kutlama
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Habertürk Anasayfa