"8 yaşındaydım. Seçmelerde maç başlar başlamaz santradan kaleye gittim gol attım. 20 saniye geçmişti, belki daha da az. Golü atar atmaz Salih hoca beni dışarıya çıkardı. Ben, seçilemediğimi düşünerek 'niye beni çıkardın' gibisinden ağlamaya başladım. Daha sonra hocam 'oğlum seçildin ne istiyorsun' dedi. Onu duyduğumda büyük bir mutluluk yaşadım, çünkü futbolu çok seviyordum."