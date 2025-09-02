Yusuf Akçiçek: Mourinho, benim futboldaki babam

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olan 19 yaşındaki defans oyuncusu Yusuf Akçiçek, Sarı Lacivertliler'deki günlerine dair açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe altyapısında oynarken hep A takımla antrenman yapmayı hayal ederdim. Yatağa yattığımda taraftarlarımızın önünde oynamanın hayalini kurardım." diyen Yusuf, sarı-lacivertli kulüpte yaşadığı gelişim sürecine de değindi.

Jose Mourinho hakkında da övgü dolu sözler sarf eden 19 yaşındaki futbolcu, "Mourinho ile çalışmaktan büyük keyif aldım. Bana inandı ve bana zorlu maçlarda şans verdi. Bu yüzden Mourinho benim futboldaki babam." dedi.

"AL HILAL, DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN"

Al Hilal'e transfer sürecinden ve yeni hedeflerinden de bahseden Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan temsilcisinin küresel bir güç haline geldiğini şu sözlerle anlattı:

"Al Hilal çok büyük kulüp. Sadece Orta Doğu'da değil tüm dünyada. Takımda iyi bir teknik adam ve çok büyük isimler var. Sadece kupalar kazanmak istiyorum."

Genç oyuncu, Suudi Ligi'nin gelişimine de dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Suudi Ligi sürekli gelişiyor. Al Hilal olarak dünyaya geliştiğimizi gösteriyoruz. Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City'i yendik. Bütün kupaları kazanmak istiyorum."

Al Hilal'de yeni bir sayfa açan Yusuf Akçiçek'in performansı, hem Suudi futbolseverler hem de Fenerbahçe camiası tarafından merakla takip edilecek.