Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli ekibin, genç futbolcu için en az 25 milyon euro beklediği aktarılırken, Marsilya'nın 19 milyon euroya kadar çıkabileceğini sözlü bir şekilde Fenerbahçe'ye ilettiği belirtildi.
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Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması sürüyor. Transfer edilecek oyuncular gibi takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
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TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerin genç futbolcularından Yusuf Akçiçek’i birçok Avrupa kulübünün takip ediyor. Bologna, Marsilya ve Lyon’un bu transferde istekli olduğu gelen haberler arasında.
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Fenerbahçe’nin, 19 yaşındaki futbolcunun transferinden beklentisi en az 25 milyon avro gelir elde etmek. Şimdiye ana kadar Yusuf Akçiçek için en somut adımları atan kulüp Marsilya oldu.
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Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria’nın İstanbul’a gelerek başkan Ali Koç ile görüştüğü öğrenildi. Marsilya, genç futbolcu için 19 milyon avroya kadar çıkabileceğini sözlü bir şekilde Fenerbahçe’ye iletti.
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İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve Yusuf Akçiçek’in uygun şartların oluşması halinde Avrupa’ya gitmek istediği gelen bilgiler arasında.
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Yusuf Akçiçek bu sezon 19 maçta forma giydi. 13 karşılaşmaya 11’de başlayan milli futbolcu, 2 gol. 1 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, birçok kulübün transfer listesine girdi. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncu için en az 25 milyon avro bonservis bedeli istediği öğrenildi.