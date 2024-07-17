Bir süredir tartışılan yurt dışı çıkış harcı bedeli için birçok rakam söyleniyordu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamayla yeni ücretin ne kadar olacağını açıkladı. İşte, 2024 yurt dışı çıkış harcı bedeli...