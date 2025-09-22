Yunus Akgün doludizgin!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golü Yunus Akgün'den geldi.

Müsabakanın 23. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan dönen topu alan Akgün, rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligde 2, toplamda 3. golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin hepsini son 3 müsabakada attı.

Maça 11'de başlayan Yunus Akgün, 68. dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.