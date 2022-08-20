Yunanistan'dan yeni göçmen önlemi

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The National Herald'ın haberine göre Göç Bakanı Notis Mitarachis kararı "Kapalı bir Avrupa hakkında konuşamayız, ancak kimin gireceğine insan tacirlerinin karar verdiği bir Avrupa da olamaz" diyerek açıkladı. Mitarachis "Proje şu an inceleme aşamasında. Bu tamamlandığında da ihaleye açılacak" diye de ekledi.

Yunan Kathimerini ise karara ilişkin "İnsaniyetçilik çok önemli ama dünyadaki eşitsizlikler nedeniyle AB'ye girmek isteyen de milyonlarca insan var" yorumunda bulundu.

Bu açıklama, Meriç Nehri'nde kendilerini ayıran bir adacıkta mahsur kalan 38 mülteci ve göçmenin akıbeti konusundaki gerilimin ardından geldi. Yunanistan, adacığın Yunan topraklarında olmadığını söylese de ana muhalefet SYRIZA olduğunu söylemişti.

Kasım 2021'de, duvara 35 kilometre daha eklemek için çalışmalar başlatılmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.