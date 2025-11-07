Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Yunanistan'da devlet hastanelerinde çalışan doktorlar 48 saatlik grevde | Sağlık Haberleri

        Yunanistan'da devlet hastanelerinde çalışan doktorlar 48 saatlik grevde

        Yunanistan'da devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi talebiyle 48 saatlik greve gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 10:36 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'da devlet hastanelerinde çalışan doktorlar 48 saatlik grevde
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yunanistan Hastane Doktorları Birlikleri Federasyonunun (OENGE) çağrısıyla, ülke genelindeki devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, bugün ve yarın için greve gitme kararı aldı.

        Doktorlar, sağlık hizmetlerindeki şartların iyileştirilmesini, personel sayısının artırılmasını, maaşların yükseltilmesini talep ediyor.

        Öte yandan, Yunanistan Laboratuvar Doktorları Federasyonu (PERGI) da yarın için 24 saatlik grev ilan etti. Grev kapsamında, ülkedeki özel laboratuvarlar yarın hizmet vermeyecek.

        Laboratuvarlar, sigorta anlaşması gereği devletten bekledikleri ödemelerin zamanında yapılmasını talep ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılın son Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Yılın son Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Habertürk Anasayfa